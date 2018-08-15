В Одессе мужчина распылил на ребенка неизвестное вещество: подросток получил ожоги

Сегодня, 22:27

Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Приморском районе Одессы 12-летний ребенок получил ожоги в результате распыления местным жителем неизвестного вещества.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел 14 августа на Французском бульваре из-за того, что подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", – говорится в сообщении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Правонарушителя доставили в Шевченковское отделение полиции Одессы. С ним проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По словам начальника регионального главка Нацполиции в области Дмитрия Головина, злоумышленник "облил ребенка кислотой".

Напомним, во Львовсокой области пять пассажиров маршрутного автобуса получили химические ожоги

Также мы писали, что в Кропивницком полуторалетнего малыша облили кипятком в доме ребенка. Мальчик попал в реанимацию с ожогами 12 процентов тела. Марк находится в больнице уже неделю. Лицо мальчика покрыто ранами, такие же ожоги на голове и на шее. Медики уверяют, что угрозы жизни ребенка уже нет, но он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.
ребенок, хулиганство, ожоги

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Источник:

УНИАН

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