В Одессе мужчина распылил на ребенка неизвестное вещество: подросток получил ожоги

Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги

В Приморском районе Одессы 12-летний ребенок получил ожоги в результате распыления местным жителем неизвестного вещества.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел 14 августа на Французском бульваре из-за того, что подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

"Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", – говорится в сообщении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Правонарушителя доставили в Шевченковское отделение полиции Одессы. С ним проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По словам начальника регионального главка Нацполиции в области Дмитрия Головина, злоумышленник "облил ребенка кислотой".

Напомним, во Львовсокой области пять пассажиров маршрутного автобуса получили химические ожоги.

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