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В Одессе мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв в школе (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 16:05
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Полицейские говорят, что мужчина с гранатой был чем-то недоволен, однако сам он говорит, что "просто показывал" боеприпас
Мужчина угрожал гранатой на улице в Одессе
Мужчина угрожал гранатой на улице в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в пятницу, 17 сентября, на улице Таирова задержали мужчину, который угрожал подорвать гранату в школе.

Об этом сообщает "Думская".

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Очевидцы рассказывают, что сначала мужчину со взрывчаткой видели на улице – он кричал, что собирается подорвать находящуюся неподалеку школу №86.

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После этого нарушитель с гранатой зашел в продуктовый магазин во дворе на Академика Королева, 96 и угрожал устроить взрыв. Там его задержала полиция.

По словам директора городского департамента образования и науки Елены Буйневич, мужчина с гранатой сначала пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв. Полицию вызвал один из находившихся на спортивном мероприятии учителей.

Как сообщили в патрульной полиции, гранату осмотрели взрывотехники – она оказалась учебной.

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"Мужчину что-то не устраивало в жизни. Сейчас с ним общаются следователи", — прокомментировали в патрульной полиции.

При этом сам подозреваемый заявил, что якобы просто показывал гранату.

"Я просто показал гранату, чтобы показать, что она у меня есть, как показывают кепку, телефон, пачку сигарет. Это макет гранаты, я приобрел его на Староконке. Ношу с собой, потому что волнуюсь", - сказал он.

Что стало причиной такого его поведения – пока не ясно.

Нелегальное оружие в Украине – черный рынок расширяется

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.

И это речь только об огнестрельном оружии. А на нелегальном рынке едва ли не большим спросом пользуются гранаты и взрывчатка, а также различные гранатометы. Если за прошлый год полиция Донецкой области изъяла 176 "огнестрелов", то гранатометов – 260, а гранат – почти 3 тысячи.

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