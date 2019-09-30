В Одессе мужчина с кувалдой атаковал журналистов и активистов

Конфликт вспыхнул после сообщений о том, якобы отец издевался над сыном

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одессе мужчина атаковал съемочную группу местного "7 канала" и активистов, которые приехали проверить информацию о том, якобы он издевается над своим малолетним сыном.

Как стало известно, в ходе нападения агрессивный одессит использовал кувалду и газовый баллончик.

По данным журналистов телеканала, на улицу Панаса Мирного они прибыли, получив информацию о том, что в частном доме мужчина силой удерживает своего семилетнего ребенка, который постоянно плачет.

Так, по словам одного из очевидцев, мать пыталась подойти к мальчику, но мужчина силой затянул его во двор.

"Соседи утверждают, что он издевается над ребенком систематически. Ребенок, со слов соседей, лежит под воротами, заглядывает в щель и плачет… Мать объявила голодовку и сказала, что без своего сына не уйдет", – отметила активистка Ирина Семкина-Мецкер.

По словам журналистов, когда съемочная группа прибыла на улицу, о которой шла речь в сообщении, появился мужчина с кувалдой и несколько раз ударил по машине активистов, разбив стекло, а потом распылил газовый баллончик в лицо оператору телеканала.

"На месте происшествия уже работают "скорая" и полиция... Мужчина вооружен охотничьим ружьем. Он направлял дуло в сторону сотрудников полиции и корреспондента "7 канала", – говорится в сообщении телеканал.

Пострадавшего телеоператора забрала "скорая" помощь. Между тем, очевидцы сообщили о том, что вместе с отцом в нападении участвовал его старший сын.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп. Сначала нарушитель удерживал в квартире одну женщину, затем обманом заманил и ее подругу.

Также мы писали о несчастном случае в Одесской области, когда 12-летний ребенок случайно застрелил своего 15-летнего товарища.

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