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В Одессе мужчина с ножами пытался прорваться на территорию части Нацгвардии

2 октября, 15:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину передали копам

В Одессе мужчина с двумя ножами пытался попасть на территорию части Национальной гвардии Украины.

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Как сообщает Odessa.Online, ссылаясь на руководителя пресс-службы Южного регионального управления Нацгвардии Николая Кондыру, инцидент произошел 2 октября на Люстдорфской дороге.

Мужчину обезвредили и передали сотрудникам полиции. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре пожилой мужчина бросался на детей с ножом. При этом он рассказывал, что живет на улице "Воспоминаний, 200" и разыскивает "Любовь Ивановну".

Неадекватного мужчину обезвредили местные жители, которые и вызвали полицейских. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новой и Кожедуба на жилом массиве "Игрень".

Видео: Telegram-канал h_Dnepr

Также напомним, в Киеве на станции метро "Лесная" один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушные очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

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Одесса чп нож мужчина нацгвардия
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