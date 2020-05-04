В Одессе мужчина с пистолетом рвался к затонувшему танкеру

Полицейские задержали дебошира, у него обнаружили пистолет и нож

В Одессе вооруженный мужчина пытался попасть на танкер Delfi, который затонул на пляже "Дельфин" в ноябре 2019 года.

Об этом в Facebook заявил спикер вице-мэра Одессы Николай Покровский.

"Был замечен мужчина, который пытался по траверсу (пирсу – Ред.) добраться до танкера. Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал им", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, мужчина был пьян. Спасатели задержали нарушителя и вызвали полицию, которой его передали. В ходе досмотра у дебошира обнаружили травматический пистолет и нож.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный" и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером.

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