В Одессе мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна многоэтажки

В Одессе на Поселке Котовского, в доме на улице Бочарова, 15, произошел пожар, в результате которого погиб молодой мужчина.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина, пытаясь спастись из огненной ловушки, выпрыгнул с 7-го этажа. От полученных травм он скончался на месте. Подробности ЧП устанавливаются.

Напомним, 6 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек. Спасаясь, люди прыгали из окон горящего здания прямо на пожарных.

После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал совещание с руководством города и области, а также с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он сообщил об увольнении нескольких чиновников.

"Дал поручение председателю ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка и принять соответствующие кадровые решения. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию", – написал премьер.

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