В Одессе мужчина столкнул бывшую жену с балкона

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить бывшую жену, а потом столкнул ее с балкона третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел в квартире потерпевшей. Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает ее вещи. Между ними завязалась ссора, в результате которой мужчина столкнул хозяйку с балкона.

Фото: ГУНП в Одесской области

Соседи сразу вызвали карету скорой помощи и полицию. 57-летнюю женщину с многочисленными травмами и переломами госпитализировали. А 32-летнего мужчину правоохранители доставили в Малиновский отдел полиции. Он был пьян.

"Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - рассказал начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Напомним, не так давно в Коростене Житомирской области произошла жуткая семейная трагедия – мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.

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