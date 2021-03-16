В Одессе мужчина, угрожая ножом, отобрал у ребенка велосипед

В Одессе на детской площадке к восьмилетнему мальчику подошел 33-летний уроженец соседнего государства и, угрожая ножом, отобрал у него велосипед.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в полицию позвонила мама мальчика. Злоумышленника задержали по горячим следам в нескольких кварталах от места преступления.

Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Уголовное производство открыто по статье "разбой".

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области напали на АЗС. Угрожая пистолетом 20-летнему оператору, неизвестные связали парня скотчем.

Также напомним, в Николаеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

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