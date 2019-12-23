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В Одессе мужчина украл у кота домик: появилось видео

23 декабря, 09:51

Инцидент произошел на Люстдорфской дороге

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Одессе ограбили уличного кота. Мужчина украл у пушистика домик, который ему приобрели неравнодушные.

Как сообщает "Взгляд из Одессы", домик для котика приобрел владелец одного из магазинов на Люстдорфской дороге. Для надежности он покрыл его водоотталкивающей пленкой, чтобы животное могло спокойно прятаться внутри от непогоды. Но на днях пушистого насильно выселили из его жилища. Мужчина просто вытряхнул кота и забрал домик.

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Видео инцидента одесситы опубликовали в соцсетях. Они надеются, что кто-то опознает мужчину или он сам добровольно вернет украденный домик.

Ранее мы сообщали, что в Украине участились кражи домашних животных. В последнее время вместе с деньгами и драгоценностями, грабители прихватывают с собой и домашних любимцев. Породистых животных после похищения пытаются быстро продать.

Кроме того, "Сегодня" писали о том, какзабавная реакция кота на свое отражение в зеркале умилила сеть. Также мы рассказывали, как в Бельгии запретили кормить дворовых котов.

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