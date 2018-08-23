В Одессе мужчина выпал с 7-го этажа гостиницы "Черное море"

Сегодня, 20:25

От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня в центре Одессы при падении с балкона на 7-м этаже гостиницы "Черное море" погиб мужчина. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, пожилой мужчина выпал из окна 11-этажного отеля "Черное море", расположенного на улице Ришельевской.

Отмечается, что по спецлинии "102" поступило сообщение от работников администрации отеля о том, что гость, снимавший комнату на седьмом этаже, выпал с балкона. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Для установления всех обстоятельств на место была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Полицейские выяснили, что погибший – 78-летний мужчина, предварительная причина – самоубийство.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Хортицком районе Запорожья двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки

Ранее в Одессе 2-летний ребенок выпал с 5-го этажа и остался жив. Отмечается, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

А в Харькове девушка-подросток выпала из окна четвертого этажа общежития.
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