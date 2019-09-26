В Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп

Сначала нарушитель удерживал в квартире одну женщину, затем обманом заманил и ее подругу

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В Одессе полицейские задержали мужчину, который против воли удерживал двух женщин, одна из которых беременная. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, житель Суворовского района рассказал, что малознакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения силой удерживает в квартире его беременную жену и еще одну женщину. Он угрожает им физической расправой и требует деньги за освобождение.

По какому именно адресу находится правонарушитель и его пленницы, заявитель не знал.

"Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель по совету полицейских договорился передать деньги на улице. На встречу с подозреваемым мужчина пришел в сопровождении правоохранителей. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, заложницы —подруги, а подозреваемый является сожителем одной из них. Накануне вечером он позвонил приятельнице своей жены и пригрозил, что расправится с сожительницей, если подруга не привезет 3 тысячи долларов. Зная, что знакомая часто подвергалась насилию со стороны мужа, женщина бросилась на помощь, но как только переступила порог чужой квартиры, сама оказалась в ловушке.

Злоумышленник потребовал деньги, угрожая расправой своей сожительнице и ее беременной подруге и даже нерожденному ребенку. Серьезность своих намерений он подтверждал, размахивая дубинкой и ножом. Когда выяснилось, что денег нет, он приказал знакомой позвонить мужу.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы, вымогательство). Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее в Виннице и в Житомирской области силовики разоблачили четыре "липовых" тренинг-центра, в которых под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.

Кроме того, в Мелитополе должник взял в заложники сотрудницу Нацлотереи и угрожал сжечь.

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