В Одессе мужчина взял женщин в заложники и устроил стрельбу

На горячую линию 102 позвонила одна из пострадавших и просила о помощи

В Одессе мужчина под наркотиками устроил стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, который устроил стрельбу и силой удерживал женщин.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Сегодня, около 06:00, патрульные получили вызов о стрельбе на улице Каманина.

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Заявительница умоляла о помощи и рассказала, что их с подругой закрыл в квартире знакомый и не выпускает. Также женщина сообщила, что между ними произошел конфликт, после чего мужчина получил оружие и начал стрелять.

Затем они с подругой закрылись в ванной комнате. На месте происшествия, по неоднократным требованиям патрульных, дверь таки открыл 32-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения.

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Инспекторы задержали его.

После задержания в квартиру прибыли следователи и провели обыск.

Что нашли:

травматический пистолет и гильзы;

паспорт гражданина Украины с признаками подделки;

удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки;

сверток с белым порошкообразным веществом.

На месте работали следователи, которые будут устанавливать все детали происшествия.

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В последнее время участились случаи стрельбы

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