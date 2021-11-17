В Одессе мужчина взял женщин в заложники и устроил стрельбу

В Одессе задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, который устроил стрельбу и силой удерживал женщин.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Сегодня, около 06:00, патрульные получили вызов о стрельбе на улице Каманина.
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Заявительница умоляла о помощи и рассказала, что их с подругой закрыл в квартире знакомый и не выпускает. Также женщина сообщила, что между ними произошел конфликт, после чего мужчина получил оружие и начал стрелять.
Затем они с подругой закрылись в ванной комнате. На месте происшествия, по неоднократным требованиям патрульных, дверь таки открыл 32-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения.
Инспекторы задержали его.
После задержания в квартиру прибыли следователи и провели обыск.
Что нашли:
- травматический пистолет и гильзы;
- паспорт гражданина Украины с признаками подделки;
- удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки;
- сверток с белым порошкообразным веществом.
На месте работали следователи, которые будут устанавливать все детали происшествия.
В последнее время участились случаи стрельбы
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