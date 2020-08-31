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В Одессе мужчина "заказал" предпринимателя: как его разоблачили

31 августа, 15:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

В Одессе правоохранители задержали киевлянина, которого подозревают в "заказе" убийства.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, между 37-летним заказчиком и предпринимателем ранее произошел финансовый конфликт в области оборота криптовалют. За пять тысяч долларов он хотел "убрать" 31-летнего предпринимателя.

Правоохранителям стало известно, что злоумышленник подыскивает киллера. Коп, под видом исполнителя, получил задаток в размере 2500 долларов США и сымитировал убийство потерпевшего.

Вчера, 30 августа, заказчика задержали во время передачи второй части вознаграждения и фотодоказательств "убийства".

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Мужчину отправили в СИЗО. Ему уже объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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"Следственному судье направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области женщина за 800 долларов США заказала убийство своего бывшего мужа.

Также напомним, в Херсоне полицейские инсценировали убийство и задержали заказчика преступления, который предлагал киллеру 100 тысяч гривен за ликвидацию должника.

Видео: Нацполиция
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Одесса убийство покушение полиция инсценировка заказное убийство
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