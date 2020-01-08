В Одессе мужчина "заминировал" аэропорт, мэрию и СБУ

Одессит протаранил шлагбаум, ворвался в терминал и заявил о взрывчатке

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В Одессе стражам порядка поступило сообщение о минировании ряда объектов на территории города – аэропорта, городского совета и управления Службы безопасности Украины.

"8 января в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ", – говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

На эти объекты были направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели, однако ни на одном из них опасных веществ и предметов найдено не было.

Между тем, экс-советник начальника областной полиции Руслан Форостяк заявил, что утром 8 января неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбил шлагбаум и ворвался в терминал, сообщает "Думская".

"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", – заявил он.

Неизвестного задержали. Позже выяснилось, что дебоширом оказался 26-летний одессит, в машине которого обнаружили пневматическое оружие.

Было открыто уголовное производство по статье "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности". Копы проверяют задержанного на причастность к анонимным сообщениям о минировании.

В настоящее время аэропорт Одессы работает в штатном режиме.

Напомним, что ранее житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал столицы из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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