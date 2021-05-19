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В Одессе мужчине порезали лицо лезвием из-за телефона

19 мая, 13:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дерзкое ограбление произошло недалеко от железнодорожного вокзала – потерпевший сразу же обратился к правоохранителям за помощью – подробности

В Одессе трое злоумышленников совершили разбойное нападение на местного жителя. Ради мобильного телефона они повалили 53-летнего мужчину на землю и избили ногами, а когда он начал сопротивляться, лезвием порезали ему лицо.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по словам потерпевшего, все произошло неожиданно в сквере на улице Пушкинской. Злоумышленники вытащили из кармана мобильный телефон стоимостью три тысячи гривен и скрылись.

Пострадавший сразу обратился к правоохранителям, которые несли службу по охране общественного порядка на территории железнодорожного вокзала. Задержали злоумышленников патрульные по горячим следам. Гаджет потерпевшего и лезвие изъяли.

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Задержанным, 55-летнему уроженцу одной из стран Центральной Азии и двоим жителям Одесской области, уже сообщили о подозрении. Все они уже были ранее судимы за имущественные преступления.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают меру пресечения. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Одессе напали на инженера и отобрали у него почти миллион гривен.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.

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