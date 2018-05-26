В Одессе на 5 лет посадили турка, который продавал девушек в сексуальное рабство

В Одессе к 5 годам лишения свободы приговорили гражданина Турции, который переправлял девушек заграницу в сексуальное рабство. Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Иностранца задержали в аэропорту в марте этого года. 29-летний турок завербовал одесситок для поездки в Стамбул, где планировал их продать в сексуальное рабство. Пограничникам удалось выявить эту схему и задержать сутенера.

Сейчас суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы по статье "торговля людьми".

Ранее мы писали, что сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили в Одессе незаконный "бизнес". Как сообщалось, идея поправить свое материальное положение именно таким образом возникла у 32-летнего мужчины, когда он занимался частным извозом. Иностранец решил за деньги организовывать встречи мужчин, которые стремились вступить в интимные отношения, с девушками, предоставляющими услуги интимного характера.

Напомним, в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.

Также мы писали, что в Харькове полиция задержала местную жительницу, которая попыталась втянуть свою подругу в занятия проституцией.

Кроме того, в Одессе поймали банду сутенеров и торговца секс-рабынями из зоны АТО.