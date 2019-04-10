В Одессе на Аллее Славы задержали носителей георгиевской ленты
Нарушителей оказалось двое
В Одессе, где сегодня проходят торжества в связи с годовщиной освобождения города от фашистов, на Аллее Славы полиция задержала мужчину с георгиевской лентой и его сына, вступившегося за отца.
Как пишет Думская, речь идет о "куликовцах" – членах организации бывшего члена Компартии Украины Мориса Ибрагима, которые пришли возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу. Один из демонстрантов имел на одежде запрещенную георгиевскую ленту и отказался снять ее по требованию полиции, за что и был задержан. На помощь задержанному пришел его сын, которого тоже скрутили.
В остальном акция на Аллее Славы прошла спокойно.
Как сообщалось, в Одессе после реставрации открыли монумент "Крылья победы", установленный к 40-летию освобождения города во время Второй мировой войны.
Также в городе прошло международное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.
Кроме того, мы сообщали, что в Одессе на базе военных моряков состоялся молебен за освобождение 24-х украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе на Аллее Славы задержали носителей георгиевской ленты". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вадим Новинский: С ветеранов мы должны брать пример стойкости, несгибаемости и мужества
Оппозиционный политик подчеркнул, что люди никогда не должны забывать о событиях тех лет