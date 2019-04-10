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В Одессе на Аллее Славы задержали носителей георгиевской ленты

Сегодня, 19:06

Нарушителей оказалось двое

Задержание на Аллее Славы в Одессе. Фото: Думская
Задержание на Аллее Славы в Одессе. Фото: Думская.
В Одессе на Аллее Славы задержали носителей георгиевской ленты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e15/025/5cae15025c8e2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e15/025/5cae15025c8e2.jpeg Одесса Нарушителей оказалось двое

В Одессе, где сегодня проходят торжества в связи с годовщиной освобождения города от фашистов, на Аллее Славы полиция задержала мужчину с георгиевской лентой и его сына, вступившегося за отца.

Как пишет Думская, речь идет о "куликовцах" – членах организации бывшего члена Компартии Украины Мориса Ибрагима, которые пришли возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу. Один из демонстрантов имел на одежде запрещенную георгиевскую ленту и отказался снять ее по требованию полиции, за что и был задержан. На помощь задержанному пришел его сын, которого тоже скрутили.

В остальном акция на Аллее Славы прошла спокойно.

Как сообщалось, в Одессе после реставрации открыли монумент "Крылья победы", установленный к 40-летию освобождения города во время Второй мировой войны.

Также в городе прошло международное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.

Кроме того, мы сообщали, что в Одессе на базе военных моряков состоялся молебен за освобождение 24-х украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море.

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Тег Одесса, задержание, аллея славы, георгиевская лента

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