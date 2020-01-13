В Одессе на фотоконкурсе победил снимок "Крах отношений"

На фото изображены мужчина и женщина, которые сидят спиной друг к другу

В Одессе состоялась выставка фотографий, в которой посетителям представили более сотни работ от 79 фотографов города.

Победителем конкурса стала работа под названием "Крах отношений", которую все члены жюри признали лучшей в 2019 году, сообщает "Ранок з Україною".

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Автор снимка – одесский фотограф Зорян Лищинский. На фото, которое он сделал, изображены мужчина и женщина, которые сидят спиной друг к другу, по разные стороны сооружения в торговом центре.

По словам Зоряна, этот кадр он увидел в одесском торговом центре еще несколько месяцев назад, однако для хорошего снимка ему еще много раз приходилось ходить в торговый центр с фотоаппаратом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как фотография монумента Родина-Мать в Киеве, сделанная с дрона, победила в ежегодном конкурсе.

Снимок был сделан украинцем Сергеем Ристенко, когда памятник окутал туман. Фото признали одним из лучших в номинации "Выбор зрителей".

Также мы сообщали, что на щите монумента "Родина-мать" после длительного перерыва снова открыли смотровую площадку. Подняться на высоту 91 метра может не каждый. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, надо сильно попотеть.

Подняться на самую высокую точку в Украине – дело не для слабонервных. На входе – обязательный фейс-контроль. В середине монумента два лифта, которые движутся под наклоном 75 градусов, они поднимаются до уровня груди статуи, а дальше начинается экстрим: ступеньки очень крутые, пробираться вверх надо по узкому рукаву, и в этот момент можно почувствовать себя шпионом на секретном объекте из голливудского фильма. Но зрелище в конце путешествия того стоит.

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