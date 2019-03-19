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В Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом

Сегодня, 14:28

Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua.
В Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0de/c3d/5c90dec3d652b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0de/c3d/5c90dec3d652b.jpg Одесса Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое

В Суворовском районе Одессы задержан злоумышленник, который на улице нанес прохожему удар ножом в живот.  Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел накануне на Десантном бульваре.

"24-летний одессит услышал, что между его знакомым и неизвестным на улице началась ссора. В частности, злоумышленник нецензурно высказался в присутствии малолетнего ребенка, на что мужчина сделал замечание. Увидев, что конфликт не утихает, потерпевший решил помочь мужчинам прийти к согласию", – рассказали в главке.

Однако, как только молодой человек подошел, нетрезвый злоумышленник достал нож и ударил его в живот, после чего сразу скрылся.

Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Суворовского отдела полиции в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержали его. Объяснять свои действия ранее судимый 36-летний мужчина отказался.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержали четверых мужчин, которые выбросили со второго этажа жилого дома гражданина Финляндии

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег Одесса, нападение, нож, покушение

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