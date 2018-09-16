В Одессе на ходу загорелся трамвай

Информация о пострадавших во время происшествия отсутствует

В Одессе в субботу, 15 сентября, во время движения в районе пляжа "Черноморка" загорелся трамвай №27. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец инцидента Аленсандр Гавенко.

Причиной загорания стало короткое замыкание.

О пострадавших в результате инцидента сведений нет.

Подобный инцидент произошел в Одессе также в начале апреля. Водитель сделал экстренную остановку и вместе с кондуктором локализовал возгорание еще до прибытия спасателей. К счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, трамвай не доехал несколько метров до пожарного депо.

Ранее в Запорожье на маршруте загорелся трамвай. Спасатели, прибывшие по вызову о пожаре, обнаружили трамвай уже без пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. В салоне было сильное задымление, вероятно, оно произошло из-за замыкания проводки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Также трамвай загорелся в Запорожье прямо на остановке. На момент возникновения пожара пассажиров в трамваи не было. Причина возгорания устанавливается.

А в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке вспыхнул моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.