В Одессе на крупной взятке поймали руководителя райотдела Нацполиции
Полицейскую задержали в центре города во время получения взятки в размере три тысячи долларов США
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
В Одессе сотрудники СБУ во время получения взятки задержали заместительницу начальника одного из районных отделов ГУНП области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы задержали подполковника полиции в центре города во время получения неправомерной̈ выгоды в размере три тысячи долларов США. За указанную сумму злоумышленница обещала пострадавшему содействие в деле по мошенничеству, завершить следствие и направить материалы в суд", – рассказали в полиции.
Кроме того, во время обыска в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили средства общей суммой почти четыре тысячи долларов США и пятнадцать изделий из золота.
"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
А 18 июля начальника Балтского отдела полиции Одесской области, полковника Александра Немцева задержали на получении взятки.
Напомним, в Запорожье утром 27 июля сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали сотрудника полиции по подозрению в получении тысячи долларов взятки.
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