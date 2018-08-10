В Одессе на крупной взятке поймали руководителя райотдела Нацполиции

Сегодня, 11:16

Полицейскую задержали в центре города во время получения взятки в размере три тысячи долларов США


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Одессе сотрудники СБУ во время получения взятки задержали заместительницу начальника одного из районных отделов ГУНП области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали подполковника полиции в центре города во время получения неправомерной̈ выгоды в размере три тысячи долларов США. За указанную сумму злоумышленница обещала пострадавшему содействие в деле по мошенничеству, завершить следствие и направить материалы в суд", – рассказали в полиции.

Кроме того, во время обыска в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили средства общей суммой почти четыре тысячи долларов США и пятнадцать изделий из золота.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

А 18 июля начальника Балтского отдела полиции Одесской области, полковника Александра Немцева задержали на получении взятки.

Напомним, в Запорожье утром 27 июля сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали сотрудника полиции по подозрению в получении тысячи долларов взятки.

 
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