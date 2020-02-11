В Одессе на крыше ресторана нашли тело погибшей: видео с места ЧП (18+)

Женщина была обнаружена обнаженной, а ее ноги оказались связанными

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одессе на крыше пристройки одного из ресторанов было найдено тело обнаженной женщины со связанными ногами. Труп нашли на улице Ильфа и Петрова.

Кадры съемки, сделанной на месте обнаружения тела, были опубликованы в местном Telegram-канале ХYDESSA.

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На месте обнаружения тела работали медики и полицейские. Подробности о том, кем была погибшая, а также о ее личности и обстоятельствах смерти пока не сообщаются.

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Ранее мы сообщали о том, что в сети появились кадры убийства пластического хирурга Андрея Сотника.Инцидент произошел вечером 2 февраля во самом центре Киева – на улице Саксаганского. По предварительной информации, мужчина зашел в арку и в этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 2 февраля, на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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