В Одессе на лидеров местного "Руха" напали с использованием грузовика: опубликованы фото

По словам пострадавших, водитель грузовика сбежал на поджидавшем его мопеде

В Одессе, где ранее леговушка врезалась в магазин, машину лидеров местной организации Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ. Инцидент произошел утром 2 августа.

Как сообщил Козьма в комментарии "Думской", нападавший разогнал грузовик, выпрыгнул из кабины и скрылся на поджидавшем его мопеде.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое", – сообщил активист.













Также он добавил, что и он сам, и его товарищ, успели выпрыгнуть из машины, и не получили никаких травм.

Напомним, что накануне в Одессе легковой Nissan, за рулем которого была нетрезвая сотрудница одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Также мы писали о конфликте в Малиновском районе Одессы, где ссора автомобилистов с торговцами закончилась стрельбой.

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", – сообщали в полиции.