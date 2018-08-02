В Одессе на лидеров местного "Руха" напали с использованием грузовика: опубликованы фото

Сегодня, 12:49

По словам пострадавших, водитель грузовика сбежал на поджидавшем его мопеде

Фото: Думская
Фото: Думская

В Одессе, где ранее леговушка врезалась в магазин, машину лидеров местной организации Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ. Инцидент произошел утром 2 августа.

Как сообщил Козьма в комментарии "Думской", нападавший разогнал грузовик, выпрыгнул из кабины и скрылся на поджидавшем его мопеде.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое", – сообщил активист.

Также он добавил, что и он сам, и его товарищ, успели выпрыгнуть из машины, и не получили никаких травм. 

Напомним, что накануне в Одессе легковой Nissan, за рулем которого была нетрезвая сотрудница одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Также мы писали о конфликте в Малиновском районе Одессы, где ссора автомобилистов с торговцами закончилась стрельбой

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", – сообщали в полиции.
Одесса, нападение, грузовик

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе на лидеров местного "Руха" напали с использованием грузовика: опубликованы фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: khersonline.net

Советницу мэра Херсона облили серной кислотой: дело расследуют как покушение на убийство

Вчера, 15:46

Правоохранители предполагают, что преступник мог быть не один

Другие регионы

Фото: ГУНП в Сумской области

В Сумской области зерновоз насмерть сбил шестилетнего ребенка

Вчера, 14:26

Мальчик скончался в карете "скорой"
Загрузка...

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

Жуткое столкновение легковушки и грузовика в Донецкой области: пострадали три человека

Вчера, 12:51

Среди пострадавших – восьмилетний ребенок

Другие регионы

Фото: Novosti-N

Смертельное ДТП в Первомайске: грузовик снес пешехода и врезался в дом

31 Июля, 11:18

В Николаевской области утром 31 июля произошла серьезная авария
Загрузка...