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В Одессе на открытии новогодней елки включили русский шансон (видео)

20 декабря, 15:13

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Перед гостями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр

В Одессе зажгли праздничную елку на Думской площади. После официальной части включили российский шансон.

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Как сообщает "Думская", перед гостями открытия выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого перевоплотились по случаю праздника в Дедов Морозов.

Однако уже после официальной части праздника на Думской площади одесситов "радовали" жестким тюремным новогодним "блатняком", включив русский шансон. Это удивило присутствующих.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О запрете акустического насилия в транспорте", согласно которому в общественном транспорте не должна звучать никакая музыка. Документ уже согласовал профильный комитет парламента. Таким образом, в украинском маршрутках может исчезнуть шансон.

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Одесса музыка елка Новый год
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