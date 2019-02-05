В Одессе на парковке торговали оружием

Двое подозреваемых получили 530 долларов в качестве платы за переделанный пистолет Макарова

Фото: mag-shp.ru.

В Одессе на парковке торговали оружием Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9df/487/5c59df487a9ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9df/487/5c59df487a9ed.jpg 2019-02-05T21:08:00+02:00 Одесса Двое подозреваемых получили 530 долларов в качестве платы за переделанный пистолет Макарова

Троим одесситам сегодня объявили подозрение в незаконной продаже боеприпасов и оружия. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, о противоправной деятельности обвинители узнали в декабре 2018 года.

Так, двое подозреваемых получили 530 долларов в качестве платы за переделанный пистолет Макарова, который является огнестрельным оружием, и 29 патронов к нему. По информации стражей порядка, сделку провели на парковке одного из местных бизнес-центров.

"Кроме того, в январе 21-летний студент купил у них гранату", — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Также во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили 300 граммов конопли, которые мужчина купил для дальнейшего распространения.

По ходатайству прокуратуры для двоих подозреваемых суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а третьему назначили круглосуточный домашний арест.

Если вину одесситов докажут, за "незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов" им может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве поймали международного террориста, торговавшего оружием. Подозреваемого депортировали из одной из азиатских стран за связи с "Исламским государством".

А в Кривом Роге "народные умельцы" переделывали турецкие пистолеты в боевое оружие. Старшему подельнику вручили документ о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Также СБУ совместно с Нацполицией прекратила деятельность уголовной группировки, которая специализировалось на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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