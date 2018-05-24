В Одессе на пляже утонул мужчина: медики ехали слишком долго

Вчера, 23 мая, днем, на одном из пляжей Одессы утонул мужчина. Трагедия произошла между 10- и 11-й станциями большого Фонтана.

Спасатели достали пострадавшего из воды и оказали первую медпомощь. Параллельно со спасательными действиями отдыхающие на пляже люди старались вызвать скорую помощь. Как сообщает Odessa.net.ua, но в течение пяти минут было невозможно дозвониться. Потом оператор все же принял звонок. Медики прибыли на место происшествия спустя 20 минут. Но врачи уже констатировали смерть мужчины.

Накануне в Николаевской области водная стихия унесла жизнь 15-летнего парня. Подросток ушел рыбачить на затопленный гранитный карьер около Саковской скалы в районе села Бугское Арбузинского района. Мальчик долго не возвращался, поэтому родители вызвали спасателей. Те и обнаружили тело ребенка в воде в четырех метрах от берега.

Напомним, в селе Пирожная Кодымского района Одесской области утонул подросток. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, мальчик 2006 года рождения перевернулся в лодке в воскресенье, 22 апреля, вечером.

А во Львовской области на глазах у отчима утонула трехлетняя девочка. 23 апреля вместе со своим 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, около 17:00 девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.