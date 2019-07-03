В Одессе на пляже заметили ядовитых скатов

Туристы любуются новыми обитателями пляжа, но смотрят на них с опаской

В Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель.

Туристы любуются скатами, но с опаской. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить хвостом. Отметим, что шипы этой рыбы очень ядовиты.

"В бороздке этого шипа содержится слизь с нейротоксическим ядом. Яд имеет белковую природу", – рассказал "Сегодня" эколог Владислав Балинский.

Ранее мы сообщали, что на одесского биолога и дайвера Владислава Балинского напал скат-хвостокол. Об этом в социальной сети сообщил сам пострадавший.

"За двадцать лет активного занятия дайвингом меня первый раз ударил шилом в руку скат-хвостокол обыкновенный. То, что это очень больно и сложно остановить кровотечение, надеюсь, знают многие", — рассказал Владислав.

Также мы писали, что в Сингапуре на острове Сентоза в закрывшемся океанариуме Underwater World 62-летний дайвер Филипп Чан, готовивший морских животных для транспортировки в другой океанариум, был ужален в грудь скатом и скончался в больнице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе на пляже заметили ядовитых скатов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"