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В Одессе на пляже заметили ядовитых скатов

3 июля, 11:32

Туристы любуются новыми обитателями пляжа, но смотрят на них с опаской


В Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель.

Туристы любуются скатами, но с опаской. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить хвостом. Отметим, что шипы этой рыбы очень ядовиты.

"В бороздке этого шипа содержится слизь с нейротоксическим ядом. Яд имеет белковую природу", – рассказал "Сегодня" эколог Владислав Балинский.

Ранее мы сообщали, что на одесского биолога и дайвера Владислава Балинского напал скат-хвостокол. Об этом в социальной сети сообщил сам пострадавший.

"За двадцать лет активного занятия дайвингом меня первый раз ударил шилом в руку скат-хвостокол обыкновенный. То, что это очень больно и сложно остановить кровотечение, надеюсь, знают многие", — рассказал Владислав.

Также мы писали, что в Сингапуре на острове Сентоза в закрывшемся океанариуме Underwater World 62-летний дайвер Филипп Чан, готовивший морских животных для транспортировки в другой океанариум, был ужален в грудь скатом и скончался в больнице.

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Тег Одесса, пляж, туристы, затока, скат

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