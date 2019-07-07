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В Одессе на пляжи выбросило нефтепродукты: появились фото

7 июля, 19:34

Появились фото загрязненного нефтью одесского побережья

На пляжах Одессы, которые лишь недавно очистились от зеленых водорослей, снова оказались загрязнены – на песок выбросило нефтепродукты.

Отдыхающие сделали фото загрязнений от Ривьеры до Новой Дофиновки. По их словам, маслянистая жидкость имеет запах мазута и ее непросто смыть с тела или одежды.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель. Туристы любуются экзотическими животными, при этом откровенно их опасаясь. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить, а шипы этой рыбы очень ядовиты.


Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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Тег нефть, Одесса, море, пляжи, нефтепродукты

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