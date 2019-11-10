В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку

Тело обнаружено на пустыре, между частными жилыми домами

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В Одессе, где ранее пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым, на пустыре обнаружили убитую молодую женщину.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, информация о трупе в Киевском районе города поступила от очевидцев.

Как отмечается, тело обнаружено на пустыре, между частными жилыми домами.

По предварительным данным, женщина умерла в результате асфиксии (удушения).

На вид ей около 30 лет.

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"Жертва была хорошо одета. По предварительным данным, это не ограбление, так как на погибшей – ювелирные украшения и пр.", – сообщил источник.

Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Тело направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается личность убитой женщины.

Ранее в Одесской области нашли обезглавленное тело мужчины.

Напомним, в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

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