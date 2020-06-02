В Одессе на рынке произошла стрельба: двое раненых (видео)

Инцидент произошел в магазине тканей на рынке "Седьмой километр"

В Одессе на рынке произошла стрельба – в магазин тканей зашли два человека в масках и сделали несколько выстрелов в сотрудников.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, были ранены два человека, которых госпитализировали.

"Предварительно установлено, что утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения", – говорится в сообщении.

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Сами "стрелки" после нападения сели в свои машины и скрылись с места происшествия.

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Позже в одной из местных групп в соцсетях выложили ролик, снятый очевидцем в момент нападения. На нем видно, что после выстрелов нападавшие никуда не убегали, а спокойно вышли в сторону стоянки автомобилей.

Между тем, по данным "Думской", инцидент произошел на рынке "Седьмой километр".

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В Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районов области в действие введен специальный оперативный план "Перехват".

Также сообщалось, что 29 мая под Киевом, в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.

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