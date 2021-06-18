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В Одессе на вакцинацию теперь можно записаться онлайн: инструкция

18 июня 2021 19:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем

В Одессе пункты массовой вакцинации от коронавируса подключили к сервису Helsi.me. Теперь все желающие могут записаться на прививку в удобное время в режиме онлайн.

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Об этом сообщает сервис Helsi.me в Telegram.

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Как записаться на прививку от COVID-19 в Одессе

  • Перейти по ссылке на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) и выбрать Одессу.
  • Выбрать пункт прививки, удобный день и время.
  • Получить подтверждение записи в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Отмечается, что все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Его скачать можно в AppStore и Google Play.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе открыли временный центр вакцинации от коронавируса.

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Также напомним, в Киеве заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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