В Одессе на вакцинацию теперь можно записаться онлайн: инструкция

Теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем

В Одессе пункты массовой вакцинации от коронавируса подключили к сервису Helsi.me. Теперь все желающие могут записаться на прививку в удобное время в режиме онлайн.

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Об этом сообщает сервис Helsi.me в Telegram.

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Как записаться на прививку от COVID-19 в Одессе

Перейти по ссылке на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) и выбрать Одессу.

Выбрать пункт прививки, удобный день и время.

Получить подтверждение записи в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Отмечается, что все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Его скачать можно в AppStore и Google Play.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе открыли временный центр вакцинации от коронавируса.

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Также напомним, в Киеве заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса