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В Одессе на взятках поймали менеджера государственного банка

Сегодня, 09:08

Мужчина вымогал деньги от должников за списание кредиторской задолженности

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках менеджера отдела возврату проблемной задолженности Одесского филиала одного из государственных банков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" мужчины составила 50% от размера займа. В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства почти 45 тысяч гривен. Менеджера же задержали прямо на рабочем месте – сразу после получения части взятки в размере более 34 тысяч гривен.

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"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", -  рассказали в СБУ.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Одесса взятка СБУ задержание менеджер госбанк

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