В Одессе на взятке погорел чиновник таможни

Мужчина вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией

Фото: СБУ.

В Одессе на взятке погорел чиновник таможни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbe/d06/5c6bbed06ce97.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbe/d06/5c6bbed06ce97.jpeg 2019-02-19T10:37:00+02:00 Одесса Мужчина вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины в систематических взятках разоблачили старшего государственного инспектора одного из таможенных постов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.









Как выяснилось, таможенник вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией. К преступному механизму мужчина привлек посредника. Стоимость своих услуг таможенник оценивал в сто долларов США за каждый автомобиль.

Обоих злоумышленников задержали во время получения очередной взятки в размере 1100 долларов от таможенного брокера за растаможку десяти автомобилей.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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