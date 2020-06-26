В Одессе на взятке поймали военного прокурора: чем "промышлял" (фото)

Мужчине теперь грозит до 10 лет за решеткой

В Одессе на крупных взятках разоблачили прокурора военной прокуратуры Южного региона Украины. Мужчина "зарабатывал" на незаконной переправке в Украину иностранных автомобилей.

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Как рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины, задержанный прокурор оказался процессуальным руководителем в уголовном производстве в отношении военнослужащих Госпогранслужбы, которых подозревают в содействии незаконному ввозу в Украину авто из-за границы.

"По предварительным данным следствия, прокурор в рамках расследования "решил" искусственно блокировать работу предприятий-импортеров авто через удаления официальной документации. За 2,5-10 тысяч долларов США он гарантировал коммерсантам не возлагать на них соответствующие следственные санкции", – рассказали в СБУ.

Свои расценки прокурор устанавливал в зависимости от объемов импорта и марок авто. Известно, что он требовал передать ему через посредника 10 000 долларов США и еще 5000 долларов скинуть на банковский счет.

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Отметим, что теперь задержанному прокурору грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Министерства обороны в системной коррупции.

А в Киеве на взятке задержали следователя одного из райотделов Нацполиции.

Коррупция – частое явление в Украине. Смотрите сюжет про еще одну историю.

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