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В Одессе на взятке поймали врача уголовно-исполнительной службы

Сегодня, 15:19

Медик наладил механизм получения неправомерной выгоды от арестованных

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одессе на взятке поймали врача уголовно-исполнительной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2d/01b/5c5c2d01bf923.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2d/01b/5c5c2d01bf923.jpeg Одесса Медик наладил механизм получения неправомерной выгоды от арестованных

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача Государственной уголовно-исполнительной службы в местном СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, что врач медицинской части пенитенциарного учреждения наладил механизм получения взяток от арестованных. За эти деньги он способствовал смягчению условий их пребывания в СИЗО с помощью перевода их в медицинские корпуса. В зависимости от финансового положения и тяжести преступлений стоимость "услуг" мужчины стартовала от 500 долларов США.

Злоумышленника задержали рядом со следователем изолятором при получении взятки от родственника одного из заключенных.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

 

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Тег Одесса, взятка, СБУ, СИЗО, задержание, врач

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