В Одессе на взятке задержали четверых полицейских из одного отделения

Фигуранты дела собирали взятки на протяжении двух лет

В Одессе 22 мая сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали коррупционную схему, которая действовала в Шевченковском отделение полиции. Как сообщает корреспондент "Сегодня", об этом рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге с участием начальника Управления СБУ Александра Довженко.

Оперативники задержали с поличным начальника Шевченковского отделения полиции, его заместителя, а также заместителя сектора превенции этого отделения полиции при получении более 23 тысяч гривен неправомерной выгоды.

"Уже сегодня следователи прокуратуры установили причастность к преступной деятельности и готовят подозрение начальнику сектора превенции указанного отделения полиции, который передавал по вертикали неправомерную выгоду руководству", – сообщил Жученко.

Выяснилось, фигуранты схемы в течение 2017-2018 лет наладили систематический "сбор" взяток от предпринимателей с пляжей "Аркадия" и "Ланжерон", которые продавали подакцизные товары, кофе и занимались стихийной торговлей на территории пляжей без разрешительной документации. Кроме того, сейчас в рамках расследования проверяется информация о фактах умышленного сокрытия данными сотрудниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В свою очередь, руководитель Управления СБУ в Одесской области Александр Довженко отметил, что документирование незаконной деятельности осуществлялось около полугода. По этому факту открыто производство по статье "взятка".

Как сообщил корреспонденту "Сегодня" Александр Довженко, оперативникам также известны факты "крышевания" этими полицейскими лиц, занимающихся куплей-продажей металлолома и размещением незаконных автостоянок.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции. Как выяснилось, капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.

Ранее в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.

Напомним, ранее судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.