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В Одессе на женщину со шпицем напала злая собака из лифта (видео 18+)

25 февраля, 00:10

ЧП произошло на улице Академика Сахарова

В Одессе на улице Академика Сахарова произошло страшное ЧП. На женщину с маленькой собачкой внезапно набросился агрессивный пес.

В частности, хозяйка и ее шпиц стояли возле лифта. Когда двери открылись, из кабины выскочил пес без намордника, который вцепился в малыша. Владелица большой собаки пыталась ее оттащить. В конечном итоге удалось разжать челюсти агрессивного пса, а шпиц остался лежать на полу, сообщает odessa.online.

Позже хозяйка маленькой собаки сообщила, что отвезла ее в клинику. Шпицу сделали операцию. У него переломы шейного позвонка, задета кора головного мозга, пострадал спинной мозг. По словам женщины, владелица агрессивного пса частично оплатила расходы на медицинские услуги.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в одном из сел Харьковской области произошла трагедия – в результате нападения ротвейлера погиб четырехлетний ребенок.

"Полицейские установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку со своим внуком и на несколько минут оставила его во дворе без присмотра. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка", – рассказали в полиции.

А в Бердянске Запорожской области произошли два нападения бродячих собак на людей, в результате которых пострадали юноша и маленькая девочка.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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Одесса собаки собака лифт

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