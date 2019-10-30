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В Одессе начали обучать военных водолазов: видео

30 октября, 16:23

Техническая база школы небольшая, но по качеству не уступает зарубежным учебным заведениям

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В Одессе начали обучать военных водолазов. Туман и волны поэтому не помешали. Новоиспеченные специалисты смогут не только обследовать дно, но даже проводить под водой сварочные работы.

Вот, например, для Вадима это первое погружение. Вадим работает в Нацполиции. Уверен, что навыки водолаза пригодятся во время службы. Выходя на берег, несколько смущается – плохая видимость под водой пощекотала нервы:

"Когда ты опускаешься вниз – ты теряешь ориентиры. Под водой может случиться все. Нас учат, какие могут быть ситуации под водой и как с ними бороться".

Начинающие военные водолазы учатся хорошо ориентироваться под водой и уверенно передвигаться по морскому дну и в обычных ластах, и в тяжелых ботах. Еще больше на дно тянет амуниция.

"Водолазы которые на тяжелых ботах – выполняют задачи по монтажу, монтаж трубопровода. Под водой у них находятся тренажеры на которых они отрабатывают определенные упражнения", – рассказывает Олег Горобец, командир спусков водолазной школы ВМС Украины.

Техническая база школы небольшая, но по качеству не уступает зарубежным учебным заведениям.

"Это уже производство Швеции ,оно более дорогое и имеет больше возможностей. Имеет возможность подачи воздуха с поверхности, подключения подводной связи и работу в полнолицевой маске", – показывает Константин Миргородский, инструктор волонтерского проекта.

Это первый набор военных водолазов одесской школы. Претендентов пока всего 12. В планах руководства создать учебный центр, в котором одновременно тренироваться минимум полсотни силовиков.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Одессе сформировали новую бригаду Нацгвардии. Подразделение создано на базе 49-го отдельного полка охраны общественного порядка НГУ (воинская часть 3012).

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обучение водолазы ВМС Украины

Источник: Сегодня

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