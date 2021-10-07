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В Одессе вспыхнул пожар на территории педуниверситета: здание окутал дым (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 15:07
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На место пожара в Одессе уже прибыла группа спасателей – они пытаются потушить огонь
В Одессе тушат пожар на территории педагогического университета
В Одессе тушат пожар на территории педагогического университета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе начался пожар в автошколе на территории педагогического университета имени Мечникова.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса Инфо".

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На место приехали спасатели, они уже начали тушить возгорание. Как видно на видео, спасатели на крыше разбивают что-то молотком и тянут к этому месту пожарный рукав.

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С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 6 октября, произошло 412 пожаров, пять человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

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