В Одессе копы "накрыли" банду наркодилеров: появились фото

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские задержали четырех участников банды, которая занималась продажей опасных психотропов в городе путем "закладок". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Организатором группировки оказался 38-летний мужчина. У него были три сообщники: двое 30-летних мужчин и 31-летняя женщина. Во время обысков в домах преступников копы нашли расфасованные для сбыта психотропы, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты и компьютерную технику с клиентской базой.

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Теперь организатору и участникам банды грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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