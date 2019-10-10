Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

В Одессе копы "накрыли" банду наркодилеров: появились фото

10 октября, 15:58

Преступники продавали опасные психотропы путем «закладок»

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские задержали четырех участников банды, которая занималась продажей опасных психотропов в городе путем "закладок". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Организатором группировки оказался 38-летний мужчина. У него были три сообщники: двое 30-летних мужчин и 31-летняя женщина. Во время обысков в домах преступников копы нашли расфасованные для сбыта психотропы, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты и компьютерную технику с клиентской базой.

Реклама

Теперь организатору и участникам банды грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В тренде
Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса наркотики банда задержание разоблачение дилеры

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессу прибыл седьмой новый артиллерийский катер: опубликовано видео
В Одессу прибыл седьмой новый артиллерийский катер: опубликовано видеоОдесса
В Одессе патрульные
В Одессе патрульные "выбивали" у мужчин признание в краже: появилось видеоОдесса
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделю
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Названы имена украинцев с затонувшего в Атлантике судна
Названы имена украинцев с затонувшего в Атлантике суднаОдесса
В Одессе ревнивец с топором напал на нового парня своей бывшей и его брата
В Одессе ревнивец с топором напал на нового парня своей бывшей и его братаОдесса
Украинский моряк о тюремных врачах в России: лезли руками в открытые раны
Украинский моряк о тюремных врачах в России: лезли руками в открытые раныОдесса

Новости партнеров

Loading...