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В Одессе накрыли полицейских, "крышующих" местную секс-индустрию

3 июля, 09:58

Операцию провели сотрудники СБУ и ГБР

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Сотрудники ГБР, СБУ и военной прокуратуры задержали вчера в Одессе старшего оперуполномоченного полиции, который требовал и получил 1400 долларов взятки от местной гражданки.

По предварительной информации, опер обещал не заводить оперативно-розыскное дело и не сообщать в орган досудебного расследования, что гражданка якобы содержит "места разврата" в Одессе.

Подозреваемого задержали при получении взятки, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности, сообщает сайт ГБР. Открыто уголовное производство по факту вымогательства.

Задержание опера-вымогателя.

Между тем, по данным УСИ, речь идет о более масштабной картине полицейского вмешательства в секс-бизнес.

Как пишет издание, оперативники отдела "К" Управления СБУ в Одесской области совместно с ГБР и военной прокуратурой, разоблачили преступную группировку из числа сотрудников Управления по борьбе с торговлей людьми ГУНП в Одесской области, которые "обложили данью всех проституток Одессы".

Помимо проституток, оплачивать "крышу" со стороны работников Управления по борьбе с торговлей людьми ГУНП в Одесской области должны были и лица, которые предоставляют услуги так называемого, массажа, эскорта, секс-туризма, стриптиза и других подобных услуг, связанных с интимом.

Как сообщалось, в Николаеве разоблачили бордель для моряков.

Ранее оперативники пресекли деятельность нескольких борделей в центре Киева.

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Тег Одесса, взятка, СБУ, проститутки, полиция, крышевание, ГБР

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