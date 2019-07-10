В Одессе нашли повешенным экс-главу РГА, стрелявшего в нардепа Урбанского

На месте трагедии найдена предсмертная записка

Фото: Facebook

Экс-главу РГА и предпринимателя Владимира Зинченко, который в мае 2019 года стрелял в 37-летнего народного депутата Александра Урбанского, нашли повешенным в подвале собственного дома.

Фото: Факты

Об этом пишут "Факты", сославшись на источник в правоохранительных органах. На месте трагедии найдена предсмертная записка.

"Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, В том числе — самоубийство ли это либо доведение до самоубийства. Не исключается также версия намеренного убийства", — пишет издание.

Напомним, что Владимир Зинченко — предприниматель, владелец гостиницы "Хуторок у Зины". Он — бывший глава Белгород-Днестровской районной администрации, экс-супруг руководителя департамента финансов Одесской областной администрации.

Как сообщалось,нардеп Урбанский получил ранение ноги из травмата, защищая честь жены. Его обидчиком оказался экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко, которому принадлежит гостиница в селе Санжейка, где произошел конфликт.

Ранее мы сообщали, что депутат устроил стрельбу в кафе в Днепропетровской области.

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