В Одессе назвали дату подъема затонувшего танкера Delfi (видео)

В Одессе готовятся уже в ближайшие дни поднять затонувший танкер Delfi, который президент Владимир Зеленский назвал "позором" для города.

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Об этом заявил городской голова Геннадий Труханов в ходе совещания в мэрии, сообщает "Думская".

По словам градоначальника, городская водолазная служба уже провела собственное обследование танкера и акватории вокруг него.

"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть", - рассказал он.

В то же время Труханов признал, что результаты обследования оптимизма не прибавили.

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"Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну", - рассказал он.

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Видео: Facebook / Геннадий Труханов

Градоначальник добавил, что, кроме подъема танкера, предстоит восстановить поврежденный волнорез.

"Наше гидротехническое сооружение серьезно пострадало, и мы ведем параллельную работу по взысканию ущерба", – добавил он.

Ранее сообщалось: из танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года, продолжают вытекать нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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