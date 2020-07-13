В Одессе назвали дату подъема затонувшего танкера Delfi (видео)

В Одессе готовятся уже в ближайшие дни поднять затонувший танкер Delfi, который президент Владимир Зеленский назвал "позором" для города.
Об этом заявил городской голова Геннадий Труханов в ходе совещания в мэрии, сообщает "Думская".
По словам градоначальника, городская водолазная служба уже провела собственное обследование танкера и акватории вокруг него.
"На 16 июля назначен подъем судна, то есть его должны поставить на киль, после чего на протяжении полутора-двух недель будут стабилизировать его плавучесть", - рассказал он.
В то же время Труханов признал, что результаты обследования оптимизма не прибавили.
"Когда мы говорим о пробоине в правом борту, то должны понимать, что подводной части борта как таковой уже нет. Там все срезано и раскурочено, куски металла разбросаны по дну", - рассказал он.
Градоначальник добавил, что, кроме подъема танкера, предстоит восстановить поврежденный волнорез.
"Наше гидротехническое сооружение серьезно пострадало, и мы ведем параллельную работу по взысканию ущерба", – добавил он.
Ранее сообщалось: из танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года, продолжают вытекать нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.
Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.
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