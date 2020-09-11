В Одессе назвали стоимость эвакуации танкера Delfi

В компании рассказали об объеме работ, которые пришлось провести

Суммарная стоимость работ по эвакуации танкера Delfi с побережья Одессы составила около 14 миллионов гривен.

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Об этом на брифинге заявил Андрей Иванов, директор компании "Трансшип", подрядчика этих работ.

"В ходе операции компания "Краншип" (подразделение подрядчика, которое занималось работами. – Ред.) провела герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачала около 300 тонн песка и ила, а также вырезала и удалила с борта аварийного судна около 50 тонн металлоконструкций", - сказал он.

По его словам, компенсировать затраты компания планирует за счет продажи металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

В свою очередь заказчики работ будут обращаться за компенсацией к бывшему судовладельцу.

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По мнению Иванова, до завершения судебного процесса танкер Delfi будет находиться на территории морского порта Черноморск, куда его отбуксировали 10 сентября экипажи плавкрана и буксиров.

Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Также напомним, 26 августа танкер Delfi поставили на киль. Работу по поднятию аварийного судна проводили два буксира – Diamond N и Topaz N.

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