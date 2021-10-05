В Одессе не хватает медиков в опорных больницах с COVID-19

Сейчас это самая большая проблема опорных стационаров

В больницах Одессы не хватает разных специалистов/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где в медицинских учреждениях нет мест для тяжелобольных коронавирсом, не хватает врачей в опорных больницах с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

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"Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров является нехватка кадров – врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинет министров Украины", — говорится в сообщении.

Госпитализация больных COVID-19

Сегодня в Одессе пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют в четыре больницы: городскую инфекционную больницу и отделения городской больницы №5 на ул. Троицкой и Лидерсовском бульваре. Дети поступают в детскую больницу №3, беременные и роженицы — в роддом №2.

Ситуация с коронавирусом в Одессе

За последние сутки, 4 октября, COVID-19 заболели 49 одесситов. В целом с начала эпидемии в Одессе зарегистрированы 72 тыс. 689 случаев коронавируса.

Лечение людей

Сейчас на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19, из них 37 человек находятся в состоянии средней тяжести, а в тяжелом — 200 пациентов (шестеро подключены к аппаратам ИВЛ).

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В ГКБ №5 проходят лечение 235 пациентов с COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — 27 детей.

Профилактика COVID-19

По информации Минздрава Украины, чтобы уберечь себя от коронавируса, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

следует мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд;

не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;

если заболели — оставайтесь дома;

нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;

регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;

с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.

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