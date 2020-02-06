Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

В Одессе неадекватная девушка пыталась задушить свою дочь

6 февраля, 21:35

Копы спасли девочку и вызвали врачей скорой помощи

/ Фото: Нацполиция

В Одессе местная жительница обратилась в полицию с сообщением о том, что ее дочь находится в неадекватном состоянии и может нанести вред своему ребенку.

Как сообщили в областном управлении патрульной полиции города, прибывшие на вызов копы обнаружили, что женщина пытается задушить годовалую девочку, и спасли малышку.

На место вызвали бригаду скорой помощи и представителей службы по делам детей, а женщину забрали в специализированную больницу. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили полицейские, муж, который в момент родов находился в селе, уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в ее организме объяснил недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробнее — смотрите в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса убийство ребенок покушение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видео
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...