В Одессе неадекватная девушка пыталась задушить свою дочь

/ Фото: Нацполиция

В Одессе местная жительница обратилась в полицию с сообщением о том, что ее дочь находится в неадекватном состоянии и может нанести вред своему ребенку.

Как сообщили в областном управлении патрульной полиции города, прибывшие на вызов копы обнаружили, что женщина пытается задушить годовалую девочку, и спасли малышку.

На место вызвали бригаду скорой помощи и представителей службы по делам детей, а женщину забрали в специализированную больницу. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили полицейские, муж, который в момент родов находился в селе, уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в ее организме объяснил недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробнее — смотрите в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram