В Одессе неделю ищут пропавшую 15-летнюю девочку

23 июня ребенок ушел из дома и не вернулся

Фото: ГУНП в Одессе.

В Одессе правоохранители разыскивают пропавшую неделю назад несовершеннолетнюю Захарченкову Наталью.

Как сообщили в Суворовском отделении полиции города, пропавшая девочка – 2004 года рождения. 23 июня ребенок ушел из дома, и до сих пор не вернулся.

Также в полиции сообщили приметы ребенка. На вид Наталье 14-15 лет, рост у нее – 160-165 см. Волосы у девочки светло-русые, глаза серые, лицо круглое. Ребенок среднего телосложения славянской внешности. В день исчезновения Наталья была одета в платье белого цвета и синие вьетнамки.

Напомним, недавно в Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николаю Тарасову. Соответствующее решение приняла судья Юлия Федулеева. Тарасова арестовали на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос о причинах убийства, ответил: "Не знаю". Мужчина согласился с мерой пресечения.

Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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