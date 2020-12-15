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В Одессе неизвестные подожгли три элитные иномарки (фото)

15 декабря, 12:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас полицейские ищут подозреваемых

В Приморском районе Одессы неизвестные подожгли автомобили на парковке возле многоэтажного жилого комплекса.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 05:00 15 декабря на ул. Маршала Говорова произошло возгорание автомобиля. Когда спасатели прибыли на место, горели уже три рядом расположенных легковушки. Спустя пол часа пожар полностью ликвидировали.

Так, огнем уничтожены два легковушки и поврежден моторный отсек еще одной машины.

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В то же время в полиции отметили, что предварительная причина возгорания – поджог.

Копы установили, что первым от воспламеняющейся смеси загорелся Lexus, а затем огонь перекинулся на две соседние иномарки – SsangYong и Lexus.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и ищут подозреваемых.

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Напомним, ранее на Донбассе серийный поджигатель уничтожил девять автомобилей.

Кроме того, недавно правоохранители задержали пожарного из Днепропетровской области по подозрению в поджоге трех элитных авто в Одессе.

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Одесса поджог поджигатель
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