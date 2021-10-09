Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

В Одессе некуда ложить тяжелых COVID-больных: в реанимации образовалась очередь

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 октября, 16:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Недавно в Одессе открыли два новых ковид-отделения, это еще 170 мест, но практически сразу все койки заполнили
Коронавирус в Украине не утихает
Коронавирус в Украине не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из-за большого количества тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах образовались очереди в реанимацию. Больных из Одессы везут на госпитализацию в районные больницы.

Об этом написала волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook.

Реклама

По ее словам, одесситы уже лежат в Беляевке, Черноморске и в Раздельной.

"Реанимационных мест единицы. И только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию", — заявила волонтер.

Ножевникова добавила, что в Одессе открыли два новых отделения, это еще 170 мест, но практически сразу их заполнили. Она заявила, что мест на всех больных не хватит, а если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. Медиков будут направлять из других стационаров, это приведет к проблемам пациентов с другими заболеваниями.

Реклама

Кроме того, в ковид-больницах есть проблемы с медпрепаратами.

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да... почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидным пакетам. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо", — написала Ножевникова.

Больницы заполнены

В Украине выросло и количество госпитализаций. В Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске местные власти говорят о заполненных больницах. На входах в медучреждения стоят очереди скорых с больными ковидом.

Реклама

В Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем во Львове возле клинической больницы скорой помощи заметили целую очередь из машин с больными COVID-19. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует усилить карантинные ограничения.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

82 691

заболело за неделю в Украине

+39%

Вакцинация
По состоянию на 8 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 083 379
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 495 411
Всего введенных доз 13 578 790
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять