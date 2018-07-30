ФОТОФАКТ. В Одессе "невесты" нарисовали зебру у Старобазарного сквера

Одесские волонтеры оборудовали пешеходный переход у Старобазарного сквера. Девушки в свадебных нарядах самостоятельно нарисовали зебру и установили знаки пешеходного перехода на месте ранее пропавших.

Волонтеры давно добивались восстановления перехода, но, судя по опубликованным документам, чиновники отмахивались из-за отсутствия финансов.

"Не думаю, что дорожники спилят знаки, сделанные кем-то вместо них. Приедут, зафиксируют схему по факту, да и все", — считает глава фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Ранее мы писали, что одесский мурал попал в дайджест авторитетного издания о стрит-арте как один из лучших стрит-артов начала 2018 года. Эксперты назвали шедевром гигантскую цветущую лошадиную голову, которая с осени украшает стену жилого корпуса санатория имени Чкалова.

Также напомним, что в Одессе появился новый арт-объект в виде сердца из разноцветных домиков. Авторы идеи говорят: хотели поделиться положительными эмоциями с другими людьми, чтобы мир стал немного добрее.